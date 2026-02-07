Собянин рассказал, что в Москве высадили свыше 25 тыс вечнозеленых растений в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 25 тысяч вечнозеленых растений высадили в прошлом году на благоустроенных территориях. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

"Основные работы прошли на вылетных магистралях: Щелковском шоссе с Краснопрудной и Большой Черкизовской улицами, Волгоградском проспекте с Марксистской улицей, Профсоюзной улице с проспектом 60-летия Октября, а также на проспекте Сахарова", – рассказал он.

По его словам, для высадки выбирали породы, которым легче приспособиться к городским условиям. В частности, это сосна горная, ель колючая и можжевельник казацкий.

Мэр отметил, что хвойные породы за счет густой кроны снижают уровень шума в мегаполисе, а также отделяют проезжую часть от пешеходных зон. Также они устойчивы к разным условиям и выглядят хорошо круглый год.

Тем временем на севере, северо-западе и западе Москвы планируется высадить свыше 7 тысяч деревьев в зоне строительства дороги от Ленинградского шоссе до 3-й Магистральной улицы. Растения посадят вдоль трассы, во дворах, парках и скверах, а также рядом с объектами транспортной инфраструктуры. Работы продлятся до 2028 года.

