17 декабря, 13:16

Город

Масштабное озеленение проведут на севере, северо-западе и западе Москвы

Фото: 123RF.com/wingedbull

В Северном, Северо-Западном и Западном округах Москвы планируют высадить более 7 тысяч деревьев в зоне строительства автодороги от Ленинградского шоссе до 3-й Магистральной улицы, сообщил портал мэра и правительства столицы.

Специалисты уже подбирают участки для озеленения: большие территории вдоль магистрали, дворовые территории, парки, скверы и зоны отдыха. Крупномерные деревья также высадят в полосы зеленых насаждений рядом с объектами транспортной инфраструктуры. Работы продлятся в течение всего срока строительства дороги, до 2028 года.

Для озеленения подбирают устойчивые к городской среде породы. Основу посадок составят клены, липы и декоративные яблони, которые хорошо приживаются и создают эстетичное оформление.

Кроме того, высадят другие лиственные и хвойные деревья – ель и сосну, чтобы увеличить количество хвойников в столице.

Зеленые насаждения не только украшают город, но и улучшают экологию: крупномерные деревья обогащают воздух кислородом, очищают его от пыли, создают места обитания птиц и насекомых-опылителей, поглощают шум, увлажняют воздух и помогают сохранять прохладу в жару.

Помимо этого, в новых микрорайонах Москвы планируют обустроить дополнительные зеленые зоны. На пустующих участках высадят многослойные композиции из деревьев и растений с разными сроками цветения.

Благодаря масштабному озеленению на северо-западе города появятся новые комфортные места для отдыха, занятий спортом и семейного досуга круглый год.

Ранее сообщалось, что около 1,3 тысячи взрослых деревьев планируют высадить на Волгоградском проспекте и Марксистской улице в Москве. Основной породой выбрана мелколистная липа "Паллида" – таких деревьев будет более 1,1 тысячи. Кроме того, озеленят территорию остролистными кленами, вязами и ивами.

Возраст деревьев составляет 10–30 лет, высота – от 4 до 7 метров. Все растения выращены в питомниках и специально подготовлены к пересадке.

городблагоустройство

