Около 10 тысяч крупномерных деревьев высадят в Москве до конца года

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Около 10 тысяч взрослых деревьев высадят в Москве до конца 2025 года. Об этом сообщается в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.

"Они украсят благоустроенные в этом году магистрали, улицы и общественные пространства, парки, территории школ, поликлиник, объектов транспорта", – сказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

С момента старта программы озеленения вылетных магистралей и видовых зон в 2021 году специалисты уже высадили 15,9 тысячи крупномеров. В этом году вдоль трех крупных магистралей появятся более 3 тысяч лиственных деревьев. Речь идет о Волгоградском проспекте с Марксистской улицей, Профсоюзной улице с проспектом 60-летия Октября и Щелковском шоссе с Большой Черкизовской и Краснопрудной улицами. Также на магистралях создают островки с хвойными растениями.

Свыше 900 крупномеров должно появиться на благоустроенных территориях у объектов транспорта, а более 1,4 тысячи украсят дворы образовательных учреждений. 400 деревьев планируется высадить у поликлиник второго этапа благоустройства. И дополнительно более 200 деревьев будут высажены в парках "Сокольники" и ЦПКиО имени Горького.

В этом году также порядка тысячи крупномеров высадят на благоустроенных улицах, набережных, площадях. Среди таких территорий – улица Маши Порываевой, проспект Академика Сахарова, Рижская, Комсомольская и Триумфальная площади.

Специалисты подбирают деревья, которые легко адаптируются к городским условиям и внешне соответствуют облику пространства. Они очищают воздух, защищают жилые дома от дорожной пыли и создают тень, поэтому очень важно организовать зону между дорогами и жилой застройкой.

Для высадки готовят специальные посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, что помогает защитить корни от гниения. Все деревья выращиваются в питомниках, где их готовят к пересадке.

Ранее деревья уже высадили на Трубной площади в Москве. Выбирались лиственные крупномеры и хвойные многолетние растения. Площадь украсили более 20 остролистных кленов. Их высадили на центральной части площади и со стороны Петровского бульвара.

Также 12 деревьев высадили со стороны Цветного бульвара. Половину разместили в грунте на зеленых островках, для остальных разобрали некоторые участки плитки.

