Собянин сообщил о завершении благоустройства Волгоградского проспекта

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве завершилось благоустройство Волгоградского проспекта, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр назвал это важным проектом 2025 года. Около Волгоградского проспекта проживают около 950 тысяч человек, а в сутки по нему проезжают более 110 тысяч автомобилей.

Участок вместе с Марксистской улицей – от Садового кольца до МКАД – привели в порядок всего за 6 месяцев. Специалисты обновили асфальт, установили на проезжей части новый разделитель для полос, заменили старые остановки на современные павильоны и смонтировали опоры контрастного освещения на пешеходных переходах.

Кроме того, рабочие поставили скамейки и более 30 информационных стел, организовали энергосберегающее освещение и установили декоративное ограждение вдоль промпредприятий. В настоящее время идет посадка 1,4 тысячи деревьев вдоль всей магистрали.

Помимо Волгоградского проспекта, изменения затронули Абельмановскую улицу и 3-й Крутицкий переулок. Там создали комфортные и безопасные маршруты как для пешеходов, так и для водителей.

"Всего в этом году работы по благоустройству охватили больше 3,2 тысячи объектов, включая свыше 80 знаковых, порядка 700 улиц и 2,4 тысячи дворовых территорий", – добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что около 1,6 тысячи деревьев высадят на Профсоюзной улице и проспекте 60-летия Октября. Порядка 1 тысячи из них – крупномеры лиственных пород, еще 600 – хвойные растения. Перед высадкой подготовят ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, чтобы защитить корни от гниения.