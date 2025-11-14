Сергей Собянин рассказал о завершении второго этапа благоустройства "Сокольников"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве завершается второй этап комплексного благоустройства парка "Сокольники", сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр напомнил, что работы по реабилитации зеленого пространства ведутся уже 2 года. В парке расположено множество знаковых мест столицы, в том числе Майский просек, Сиреневый сад и Путяевские пруды.

"Наша задача – не только привести историческую территорию в порядок, но и сделать это уникальное пространство уютнее, комфортнее и интереснее для взрослых и детей", – подчеркнул Собянин.

Благоустройство и реабилитация затронут 75% парка. После первой очереди работ открылись пляжная и прогулочная зоны, а также другие площадки. Вторая очередь завершится через несколько недель, и 1 декабря парк откроется для посетителей, отметил градоначальник.

По его словам, специалисты уже благоустроили партерную зону. Они привели в порядок ажурную колоннаду, помещения касс, стену с афишей, главную аллею и цветочный партнер.

На Фонтанной площади разместили павильоны общепита под навесами, качели и скамейки. Кроме того, там завершается устройство амфитеатра.

На Центральной эстраде, "Эстраде Шаляпина" и "Веранде танцев" также проводятся работы. На месте старой "Ротонды" вскоре появится новая.

Благоустроили и пространство около Большого Путяевского пруда. Там обновили песочный пляж, обустроили настил и смотровую площадку, отремонтировали детские и спортивные площадки.

Около Золотого пруда и бывшей насосной станции появилось единое пространство для отдыха, также обновлен участок "Тропы здоровья" между входом с улицы Сокольнический Вал и 2-м Лучевым просеком.

Помимо этого, объектом работ стал спортивно-досуговый центр "Орбита" с батутным центром, киберклубом и всесезонным скейт-парком.

"Также в парке обустроили площадки для детей и занятий спортом, привели в порядок известный каток "Лед", создали Центр восстановления и адаптации птиц Московского зоопарка", – добавил Собянин.

В 2026 году начнется третья очередь благоустройства – она находится немного в отдалении и не будет мешать горожанам гулять или заниматься спортом. Финальный этап работ охватит более 200 гектаров, включая Сиреневый сад, каскады Путяевских и Оленьих прудов и Нижний Майский пруд.

Ранее в городе стартовала реабилитация двух Кунцевских прудов. На дне водоемов скопилось большое количество ила, в связи с чем и было принято решение о проведении работ. Закончить их планируется до конца года.