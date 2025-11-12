Собянин: несколько крупных объектов благоустроили в этом году на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

На севере Москвы в 2025 году благоустроили несколько крупных объектов, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Например, в Савеловском районе был приведен в порядок парк "Автомобилист", который является популярным местом для прогулок и отдыха местных жителей. Обновлена детская площадка – теперь в распоряжении юных москвичей есть научные модули, веревочные лазалки и мини-скалодром.

Кроме того, там можно развивать мышление и мелкую моторику. Реализовать любовь к музыке можно с помощью стилофона, а первые шаги в изучении нового сделать с модулями "Плавучий маяк" и "Слушай город".

Также были установлены качели, батуты и балансиры, проложено травмобезопасное покрытие. Для тех, кто любит активный отдых, улучшили спортивную зону, установив комплексы для воркаута с турниками и кольцами.

Мэр добавил, что благодаря современным снарядам для дрессировки собак прогулки с питомцами на обновленной собачьей площадке стали удобнее и разнообразнее.

Те, кто хочет отдохнуть в тишине, могут воспользоваться новой зоной с пергола-качелями. Специалисты отремонтировали дорожки и поставили современные опоры освещения, а на всей территории провели дополнительное озеленение.

Также была благоустроена территория Головановского парка в районе Аэропорт. Например, дети могут гулять в современной игровой зоне в экостиле – установлены качели-гнезды, балансиры, карусели. Кроме того, любители пинг-понга могут провести время на площадке с новыми столами для игры.

Специалисты обновили пешеходные дорожки, модернизировали системы освещения, а также установили новые скамейки и парковые качели.

Также в порядок приведен Народный парк, который находится в районе Ховрино. Собянин отметил, что для детей была создана большая игровая зона с разнообразием горок и переходов, с батутами, развивающими панелями, балансирами и многим другим.

"Любителям активного отдыха обустроили воркаут-зону и уличные тренажеры на все группы мышц. Появились столы для настольного тенниса и универсальная площадка для игры в футбол и баскетбол. Здесь же можно отрабатывать навыки паркура и скалолазания", – добавил мэр.

В парке также обновлены прогулочные тропинки и сделаны зоны отдыха с лавочками и качелями, проведено дополнительное освещение.

В Беговом районе обновили сразу две общественные зоны. Благоустроили пешеходные дорожки, проложили дополнительные тропинки, установили современные беседки и новые скамейки на Ботинском бульваре. Для питомцев обустроили специальную площадку для тренировки как больших, так и маленьких пород.

В сквере на Ленинградском проспекте по просьбе преподавателей находящейся рядом школы обустроили спортивную площадку. Ученики могут играть в футбол и баскетбол, а также развивать силу и ловкость в воркаут-зоне.

Детей младшего возраста может заинтересовать новая площадка с горками, домиками и лазалками. Для безопасности проложили травмобезопасное покрытие.

Скейтпарк для любителей экстремальных видов спорта оборудовали между корпусами 6А и 6Б школы "Перспектива", которые находятся по 1-й Сестрорецкой улице в Молжаниновском районе.

"Ребята тренируют навыки скейтбординга на разгонных горках и рейлах. Здесь же юные спортсмены отрабатывают трюки с помощью боксов, имитации лестницы и других элементов. Бетонная конструкция комплекса обеспечивает хорошее сцепление, а также снижает уровень шума и не стирает колесики скейтборда", – указал градоначальник.

Также была благоустроена территория возле небольшого пруда, благодаря чему рядом со школой есть озелененная территория. Эксперты отремонтировали старые и проложили новые пешеходные дорожки, позволившие обеспечить удобный проход к остановкам общественного транспорта.

В Бескудниковском районе в границах Бескудниковского бульвара, улицы Святослава Федорова и Дмитровского шоссе тоже преображена территория вокруг жилых домов. В том числе обновлены детские площадки и установлены удобные скамейки с навесом, силовые и кардиотренажеры. Устроена воркаут-зона.

Приведены в порядок пешеходные дорожки и созданы зоны для тихого отдыха с парковыми качелями и удобными скамейками.

Пространство для прогулок также благоустроено в Головинском районе на Кронштадтском бульваре – от остановок общественного транспорта к домам можно пройти по освещенным пешеходным дорожкам.

Собянин подчеркнул, что проекты благоустройства в 2025 году расширили качественное общественное пространство, сделав парки и скверы более комфортными для жителей.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по реабилитации двух Кунцевских прудов на западе города.

Специалисты очистят пруды от ила, приведут в порядок береговые полосы и создадут зону биоплато. В рамках проекта они также извлекут более 300 кубометров илового осадка, после чего сделают ложе водоемов, отсыпав его крупнозернистым песком.

