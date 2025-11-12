Собянин: в Царицыне будет реализован проект комплексного развития территорий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Царицыно будет реализован проект комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Речь идет о двух участках общей площадью 0,81 гектара по улице Веселой, владении 33. Сейчас здесь находятся склады и другие устаревшие объекты.

Градостроительный потенциал составляет около 30 тысяч квадратных метров недвижимости. Это позволит возвести современные жилые комплексы для реализации программы реновации.

Кроме того, запланировано благоустройство территории и организация улично-дорожной сети.

Правительством Москвы уже одобрены и находятся в стадии реализации 142 подобных проекта общей площадью около 1,5 тысячи гектаров. Планируется возвести более 30 миллионов квадратных метров недвижимости, в результате будет создано около 348 тысяч рабочих мест.

Ранее стало известно, что Москва подготовила 13 проектов КРТ общей площадью более 130 гектаров в октябре. В их рамках специалисты возведут около 2,2 миллиона квадратных метров недвижимости.

На выделенных территориях появятся объекты общественно-деловой инфраструктуры и производства общей площадью более 520 тысяч "квадратов". Работы будут проводиться в 14 районах Москвы.

