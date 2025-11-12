Мэр Москвы: в Кунцеве появится современный многофункциональный комплекс

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Столичное правительство приняло решение о проведении комплексного развития территории на двух участках площадью 0,44 гектара в Кунцеве. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Участки находятся по адресу Ярцевская улица, владение 25а, рядом со станцией метро "Молодежная". В настоящее время там располагаются устаревшие торговые и другие объекты.

Градостроительный потенциал участков оценивается в 20 тысяч квадратных метров. На них построят современный многофункциональный комплекс с офисами, магазинами, кафе и ресторанами. Кроме того, специалисты благоустроят территорию.

После завершения реализации проекта город получит около 380 рабочих мест.

Москва подготовила 13 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 130 гектаров в октябре. Специалисты возведут около 2,2 миллиона квадратных метров недвижимости. На выделенных территориях появятся объекты общественно-деловой инфраструктуры и производства общей площадью более 520 тысяч "квадратов".

