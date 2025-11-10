Более 2 млн "квадратов" недвижимости появится в Москве по проектам КРТ

Фото: stroi.mos.ru

Москва подготовила 13 проектов комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью более 130 гектаров в октябре. Специалисты возведут около 2,2 миллиона квадратных метров недвижимости, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что на выделенных территориях появятся объекты общественно-деловой инфраструктуры и производства общей площадью более 520 тысяч "квадратов", а также свыше 1,6 миллиона "квадратов" жилья. Благодаря проектам в городе создадут почти 7,3 тысячи рабочих мест.

Работы будут проводиться в 14 районах Москвы. По словам главы столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, один из проектов будет реализован около деревни Дудкино в Коммунарке. В его рамках построят два детских сада на 1 тысячу мест, две школы почти на 2,5 тысячи учеников, поликлинику на 750 посещений в смену и спорткомплекс с бассейном.

"Строительство качественной инфраструктуры в шаговой доступности от жилья запланировано и в рамках других проектов КРТ. В частности, в Южном Бутове построят поликлинику площадью 4,6 тысячи "квадратов", а также торгово-офисный, торгово-бытовой и многофункциональный комплексы, общественный центр и магазины", – добавил он.

В данный момент в городе реализуются 336 проектов КРТ. Их общая площадь составляет свыше 4,2 тысячи гектаров.

Ранее сообщалось, что в Перове в рамках КРТ появятся школа, детский сад и поликлиника. Их построят на территории бывшей промзоны Прожектор. Общая площадь недвижимости составит около 363,8 тысячи "квадратов". После реализации проекта будут созданы более 690 рабочих мест.

