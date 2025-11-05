В Москве реорганизуют 38 участков бывших промзон по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Операторы проведут реорганизацию 38 участков бывших промзон в Москве по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Также будет проведена реорганизация и 55 неэффективно используемых территорий, отметил заммэра. Реорганизацию территорий проведут в 65 районах Москвы. По 14 проектов реализуют на юге и юго-западе столицы. Все площадки расположены недалеко от метро, МЦД и городских магистралей.

"Здесь планируется сформировать современные кварталы с комфортным жильем и построить востребованную инфраструктуру. Всего будет возведено 14,7 миллиона квадратных метров недвижимости различного назначения. В результате город получит 177,5 тысячи дополнительных рабочих мест", – сказал он.

По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, 7,7 миллиона квадратных метров составит жилая недвижимость, 4,4 из них – для реализации программы реновации.

"Уже ведется строительство жилого комплекса на улице Одесской. Оператором КРТ здесь выступает Московский фонд реновации жилой застройки", – добавил Овчинский.

Всего в столице реализуют 138 проектов КРТ, а операторы занимаются реорганизацией 93 площадок.

Ранее сообщалось, что новый жилой комплекс по программе КРТ появится на востоке Москвы. Его возведут на Краснобогатырской улице на участке площадью 3,96 гектара. Всего там будет построено 135 тысяч квадратных метров жилья.

