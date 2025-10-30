Жилой комплекс появится на востоке Москвы по проекту КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жилой комплекс появится на Краснобогатырской улице в Москве в рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, передает портал мэра и правительства столицы.

Реорганизация затронет участок площадью 3,96 гектара. В течение семи лет назначенный городом оператор построит там 135 тысяч квадратных метров жилья. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, также организуют улично-дорожную сеть, которую интегрируют в общегородской транспортной каркас.

На западе столицы тоже построят жилой квартал с образовательным комплексом на 750 мест. Выделенный для этих целей участок площадью 4,26 гектара расположен на Озерной улице. Работы планируется провести в течение пяти лет.

Кроме того, в Перове по проекту КРТ появятся школа, детский сад и поликлиника. Их построят на территории бывшей промзоны Прожектор. Общая площадь недвижимости составит около 363,8 тысячи "квадратов". После реализации проекта будут созданы более 690 рабочих мест.