Детский сад на 350 мест появится в районе Солнцево

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый детский сад на 350 воспитанников появится в столичном районе Солнцево. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Трехэтажное здание, которое расположат на улице Матросова, будет включать 14 групповых ячеек, каждую из которых оборудуют игровой комнатой с местом для сна, раздевалкой и буфетом, уточнил вице-мэр.

Кроме того, согласно проекту, на прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки, а у входа установят навес для колясок и велосипедов.

Здание спроектировано с учетом современных стандартов к соцобъектам и обеспечивает комфортные и безопасные условия для пребывания в нем детей.

На первом этаже будут находиться вестибюль с зоной ожидания для родителей, пищеблок полного технологического цикла, медицинский блок, музыкальные и физкультурные залы, а также четыре групповые ячейки, добавил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. При этом еще пять групповых ячеек будут расположены на втором и третьем этажах.

Новый детский сад станет частью ЖК "Мещерский лес", который строит компания "ПИК".

Ранее в Коммунарке завершилось строительство детского сада на 220 мест. Площадь объекта превысила 4,8 тысячи квадратных метров. В детсаду предусмотрели 9 групп, медблок, пищеблок полного цикла, физкультурный и музыкальный залы. Кроме того, на прилегающей территории выполнено благоустройство.

