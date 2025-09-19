Детсад на 220 воспитанников появился в Коммунарке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Коммунарке завершилось строительство детского сада на 220 мест, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Площадь объекта превысила 4,8 тысячи квадратных метров. В детсаду предусмотрели 9 групп, медблок, пищеблок полного цикла, физкультурный и музыкальный залы. Кроме того, на прилегающей территории выполнено благоустройство.

"Детский сад передан в столичную систему образования и уже принял первых воспитанников", – отметил Ефимов.

Объект дополнил социальную инфраструктуру строящегося жилого комплекса "Саларьево парк". Интерьеры детсада отделаны долговечными и современными материалами в пастельных тонах, а в групповых ячейках первого этажа установлены полы с подогревом.

"На территории детского сада обустроили площадку для мероприятий, девять прогулочных зон с теневыми навесами, а также физкультурную площадку", – поделился глава департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Также возле детсада возвели пешеходные дорожки, высадили деревья и кустарники, разбили цветники, провели освещение. Кроме того, в помещениях и на прилегающей территории созданы все необходимые условия для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

По словам главы Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, ведомство контролировало строительство объекта с марта 2023 года. За это время инспекторы провели 12 выездных проверок и оформили заключение о соответствии здания требованиям утвержденной проектной документации. Детсад стал восьмым подобным учреждением на территории жилого комплекса в районе Коммунарка.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что на улице Александры Монаховой в Коммунарке было завершено строительство детского сада на 300 мест. Учреждение приняло воспитанников 1 сентября. При этом рядом возводят еще один детсад на 300 мест. Ожидается, что он будет завершен в 2026 году.

