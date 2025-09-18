Собянин: в Щербинке открыли новый корпус школы № 2122 имени Юрасова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый корпус школы № 2122 имени Героя Советского Союза О. А. Юрасова построили в Щербинке, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Глава города отметил, что корпус принял обучающихся уже 1 сентября. Строение, рассчитанное на 400 учеников, соединено с основным зданием школы при помощи теплого перехода. Его возведение позволило увеличить количество мест в школе. Теперь там смогут обучаться 1,1 тысячи ребят.

Внутри корпуса создали универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, спортивный зал и зоны отдыха.



"Таким образом создали комфортные условия для учебы и научно-исследовательской деятельности, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья", – подчеркнул Собянин.

Вместе с тем возле школы благоустроили прилегающую территорию. Там создали площадку для игр и проведения мероприятий, а также спортивную зону.



Ранее мэр рассказывал, что на Дубининской улице в Даниловском районе Москвы возводится большой образовательный комплекс, в который войдут школа на 720 учеников и детсад на 175 воспитанников. Визуально два корпуса будут похожи на открытую книгу.

В школе сделают учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, залы для проведения мероприятий, IT-полигон и обеденный зал. Детский сад будет рассчитан на 7 групп, там появятся музыкальный и физкультурный залы.

