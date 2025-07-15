Собянин: с 2020 года в Москве построено 296 образовательных объектов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 2020 года в Москве построили 296 образовательных объектов, из которых 49 приняли в эксплуатацию в 2024 году. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.



"За это время в Москве создано свыше 100 тысяч мест для школьников и дошколят. Все здания строятся с учетом современных требований. Это просторные и светлые помещения с продуманным зонированием и всем необходимым оборудованием", – отметил мэр.

В школах предусмотрены специализированные и универсальные кабинеты, лаборатории для обучения естественным наукам. В детских садах, в свою очередь, доступны спортивные площадки и пространства для развития юных москвичей.

Больше всего школ и детсадов возвели в ТиНАО, на севере и на западе Москвы. Одна из крупнейших школ, рассчитанная на 2 100 обучающихся, появилась в Рассказовке, а между Калужским и Киевским шоссе построили детский сад на 220 мест.

Еще одно дошкольное учреждение на 300 воспитанников построили в Измайлове. Кроме того, новый корпус кадетской школы № 1784 имени Матросова возвели в Беговом районе города.

"Объекты возводятся как на средства столичной Адресной инвестиционной программы, так и силами инвесторов. До конца 2026 года планируется построить еще около 160 школ и детских садов", – резюмировал градоначальник.

Ранее Собянин сообщал, что инвестор планирует построить два современных детсада в новом жилом комплексе на Алтуфьевском шоссе. Дошкольные учреждения будут рассчитаны на 200 и 225 детей соответственно. Сейчас там идут отделочные работы и благоустройство территории.

