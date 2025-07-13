Собянин: два современных детских сада появятся на Алтуфьевском шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инвестор построит два современных детских сада в жилом комплексе на Алтуфьевском шоссе. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

По словам мэра, первый детсад рассчитан на 200 воспитанников, а второй – на 225 детей. Первое дошкольное учреждение будет состоять из двух секций разной этажности. На первом ярусе поставят бассейн, а на втором организуют музыкальный и физкультурный залы. Во дворе появятся 8 игровых площадок с беседками и две зоны для занятий спортом.

"Сейчас идут отделочные работы и благоустройство территории", – добавил градоначальник.

Застройщик возведет второй детский сад также в виде двух блоков. В одноэтажной части появится бассейн, а в трехэтажной – группы и другие пространства. Фасад постройки оформят в розовых тонах.



"После завершения строительных работ оба здания перейдут в столичную систему образования", – подчеркнул Собянин.

Ранее стало известно, что в границах Филатовского бульвара и Проектируемого проезда № 7183 в Коммунарке появится новый детский сад на 200 мест. Трехэтажное здание возведут в районе станции метро "Ольховая". Проектом предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, медицинский блок и пищеблок.

