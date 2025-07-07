Собянин: новый детский сад появится в районе Внуково

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале о строительстве в районе Внуково нового детского сада на 150 мест. Площадь здания составит свыше 3 тысяч квадратных метров.

В новом учреждении появится шесть групп, медицинский блок, а также физкультурный и музыкальный залы. Специалисты во время отделки фасада здания применят редкую технику процарапывания штукатурки под названием сграффито. Это поможет сделать картинки в виде ракушек, которые будут отсылать к названию детсада – "Жемчужина".



Помимо этого, планируется благоустройство и озеленение территории. Также там обустроят прогулочные и игровые зоны, установят спортплощадки и навесы.



Здание будет находиться в экологичном месте – вокруг леса и Ивановского пруда. Завершить все работы специалисты планируют в 2026 году. После этого инвестор передаст детский сад столице.

Еще один детский сад на 200 мест построят в границах Филатовского бульвара и Проектируемого проезда № 7183. Трехэтажное здание возведут на территории административно-делового центра "Коммунарка", который находится в районе станции метро "Ольховая".

В детском саду создадут восемь групп, каждой из которых отведут отдельную групповую ячейку с игровой комнатой, спальной зоной и раздевалкой. Также там появятся физкультурный и музыкальный залы, медицинский блок и пищеблок.

