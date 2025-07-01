Собянин объявил о завершении строительства детского сада в Филимонковском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство детского сада на 350 мест завершено в Филимонковском районе, сообщил в телеграм-канале Сергей Собянин.

Учебное учреждение на улице Никитина войдет в состав школы № 2120. В здании оборудованы физкультурный и музыкальный залы, спальни, игровые и кружковые зоны, а также общественные пространства. Специалисты стремились создать безопасную и комфортную среду, подчеркнул мэр Москвы.

По его словам, для строительства был выбран кирпич – прочный материал с хорошей звукоизоляцией и теплоемкостью. В отделке использовались экологичные и износостойкие материалы. Интерьер оформили в бежево-фисташковой гамме, которая создает уютную атмосферу, а в группах на первых этажах установили систему "теплый пол".

На уличных площадках детсада поставили спортивное и игровое оборудование, а также теневые навесы. Более того, рабочие провели озеленение и благоустройство территории.

В Москве утвержден проект планировки территории площадью 432,9 гектара в Некрасовке и Косино-Ухтомском. Запланированы работы по возведению жилых домов с социальной и общественно-деловой инфраструктурой. В частности, появится школа на 2,5 тысячи учеников и детсад на 950 воспитанников.