Собянин: в Москве открыт первый детский сад, построенный по модульной технологии

Фото: телеграм-канал "МэрМосквы Сергей Собянин"

Первый детский сад на 300 мест, построенный по модульной технологии, открылся в столичном Измайлове. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Как пояснил мэр Москвы, такие здания собирают как конструктор. Специалисты доставляют на площадку сверхкрупные модули, после чего монтируют за короткие сроки. При этом значительная часть производственного цикла проходит на заводе, что позволяет гарантировать качество объекта.

"Важное преимущество – прочность и высокая степень готовности сразу после производства таких модулей. В них есть все необходимые закладные под инженерные системы, поэтому монтаж не занимает много времени", – отметил Собянин.

Для надземной части детсада понадобилось 114 модулей, которые установили всего за две недели. Обычно этот этап строительства занимает от 6 до 9 месяцев, подчеркнул мэр, добавив, что инновационные технологии также сохранили качество работ.

В саду оборудовано 12 групп, медицинский блок, пищеблок, физкультурный и музыкальный залы, а также служба охраны. Интерьеры украшены росписью, а фасад выполнен в спокойной цветовой гамме.

Как сообщалось ранее, инвесторы арендовали у столицы свыше 30 зданий и помещений по программе "1 рубль за квадратный метр в год" для открытия образовательных организаций.

На 7 объектах общей площадью более 8,2 тысячи квадратных метров предприниматели продолжают проводить подготовительные работы к открытию частных школ и детсадов. Благодаря программе в городе открыты уже 24 частных образовательных организации.