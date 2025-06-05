Жилой квартал со школами и детскими садами появится в Некрасовке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство Москвы утвердило проект планировки территории площадью 432,9 гектара в районах Некрасовка и Косино-Ухтомском. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Участки, которые будут реорганизованы по программе комплексного развития территорий (КРТ), расположены рядом с парком "Некрасовка", а также на улицах Вертолетчиков, Маресьева, Лавриненко и в Проектируемом проезде № 4296. Большая их часть не застроена. При этом территория имеет хорошую транспортную доступность, так как неподалеку находится станция метро "Некрасовка" и Московский скоростной диаметр (МСД).

На территории, состоящей из шести участков общей площадью 32,52 гектара, специалисты планируют возвести жилые дома с социальной, общественно-деловой и производственной инфраструктурой. Например, появится школа на 2,5 тысячи мест и детсад на 950 мест. Кроме того, на удалении от новостроек будет построено высокотехнологичное производство площадью 5,72 тысячи квадратных метров.

Ефимов отметил, что после того, как проект будет реализован назначенным городом оператором, в Некрасовке появится около 3,6 тысячи рабочих мест.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что в этом районе будет также построен торговый центр с подземной парковкой. Не забудут специалисты и про благоустройство шести гектаров земли, а также про ее озеленение и строительство почти 3,5 километра дорог.

Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская уточнила, что проект планировки территории разработан Москомархитектурой с учетом всех аспектов, которые необходимы для улучшения города и качества жизни горожан.

Например, в рамках проводимых работ будет обустроен новый пешеходный бульвар площадью более 1,7 гектара и протяженностью около 900 метров. Он пройдет вдоль МСД между улицами Сочинской и Маресьева.

Кроме того, новый жилой район со школой, детским садом и спорткомплексом возведут в столичном районе Внуково в рамках КРТ. Проект охватит два участка, которые находятся в деревне Крекшино. Их общая площадь составит 63,91 гектара.

Вложения в проект оцениваются в 101,6 миллиарда рублей, тогда как ежегодный бюджетный эффект прогнозируется в 2,8 миллиарда. Более того, реализация инициативы поспособствует созданию 6,4 тысячи рабочих мест.

