Собянин сообщил о строительстве образовательного комплекса на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Большой образовательный комплекс строится на Дубининской улице в Даниловском районе Москвы. В нем появятся школа на 720 учеников и детсад на 175 воспитанников, сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

По его словам, визуально два корпуса будут похожи на открытую книгу.

В школе сделают учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы (инженерный и естествознания), два зала для проведения мероприятий, IT-полигон и обеденный зал.

Детский сад будет рассчитан на семь групп, там появятся музыкальный и физкультурный залы. Здание будет полностью приспособлено для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Также на территории комплекса обустроят теневые навесы, игровые и спортивные площадки, высадят деревья и кустарники. Все работы планируется завершить до конца следующего года.

Ранее Собянин утвердил проект планировки территории в районе Котловка площадью 3,91 гектара. Там планируется построить современный учебный корпус. Участок ограничен улицами Ремизова и Нагорной, Нагорным бульваром и Севастопольским проспектом. Современный учебный корпус войдет в состав школы № 626 имени Н. И. Сац.

