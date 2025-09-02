Собянин: в районе Котловка будет построено здание школы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин утвердил проект планировки территории в районе Котловка площадью 3,91 гектара. Там планируется построить современный учебный корпус, сообщил мэр Москвы в мессенджере МАХ.

Участок ограничен улицами Ремизова и Нагорной, Нагорным бульваром и Севастопольским проспектом. Современный учебный корпус войдет в состав школы № 626 имени Н. И. Сац.

Площадь здания составит 28 тысяч квадратных метров. В школе сформируют комфортное и безопасное пространство для 2 тысяч учеников.

Для организации удобного подъезда к зданию специалисты обновят улично-дорожную сеть. Также они проведут работу по реконструкции внутриквартального проезда со стороны Нагорного бульвара и организуют парковочные места.

Кроме того, в рамках проекта специалисты благоустроят и озеленят территорию, а также сделают пешеходные зоны.

Ранее Собянин открыл школу № 1770 на Нагатинской набережной в столичном районе Нагатинский Затон после реконструкции, пожелав учащимся успехов в новом году.

В рамках работ специалисты обновили фасад и кровлю, заменили инженерные коммуникации, дверные и оконные блоки, а также выполнили внутреннюю отделку помещений.

В школе обновленной были сделаны универсальные и специализированные кабинеты, учебные пространства с раздвижными трансформируемыми перегородками.

