Сергей Собянин сообщил об открытии после реконструкции школы № 1770

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин в День знаний открыл школу № 1770 на Нагатинской набережной в столичном районе Нагатинский Затон после реконструкции, пожелав учащимся успехов в новом году.

"Старая школа стала новой школой: новые классы, новые лаборатории, новое оборудование, новая мебель, и выглядит стильно. Не зря год ждали", – отметил мэр Москвы.

В рамках беседы с учениками Собянин ответил на их вопросы. Он рассказал, что любил все предметы в школе, однако самым любимым была физкультура. Также мэр вспомнил и об учителях, назвав их замечательными. По его словам, преподаватели каждый урок передают свои знания ребятам.

"Главное, чтобы педагоги были такими, которые умеют подавать предмет. А у вас замечательные учителя. Им спасибо большое", – добавил Собянин.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, в 2024/2025 учебном году была проведена полная реконструкция 51 школы, они приняли учеников 1 сентября.

Комплексная реконструкция учебного корпуса школы № 1770 на Нагатинской набережной началась в мае 2024 года и завершилась в июле 2025-го.

В рамках работ специалисты обновили фасад и кровлю, заменили инженерные коммуникации, дверные и оконные блоки, а также выполнили внутреннюю отделку помещений. Кабинеты оснащены современным оборудованием и мебелью. Также рабочие благоустроили пришкольную территорию.

В обновленной школе были сделаны универсальные и специализированные кабинеты, учебные пространства с раздвижными трансформируемыми перегородками, современная медиатека, лабораторно-исследовательский комплекс, многофункциональное пространство, спортивный, гимнастический и обеденный залы.

Летом этого года был проведен ремонт более 1,2 тысячи школ и детсадов, а также благоустройство на 64 территориях организаций.

Всего в этом учебном году в столичных школах, детсадах и колледжах будут учиться свыше 1,6 миллиона человек. В 1-е классы пойдут около 100 тысяч детей. Более того, будет повышен минимальный размер ученико-часа, благодаря чему заработная плата педагогов увеличится свыше чем на 20%.

Ранее завершилась реконструкция школы № 2075 в селе Красная Пахра в ТиНАО. Старое трехэтажное сооружение, выстроенное в 1964 году, было рассчитано на 400 учеников, а его общая площадь превышала 3,3 тысячи квадратных метров. Реконструкцию выполнили в два этапа – сначала построили новый корпус на 300 мест, а потом обновили основное здание и увеличили его вместимость до 475 мест.

