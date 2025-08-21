Собянин объявил о завершении реконструкции образовательного центра "Протон"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Завершена реконструкция корпуса образовательного центра "Протон", рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

В трехэтажной школе на Филевском бульваре был обновлен фасад, специалисты заменили коммуникации, двери и окна, а также провели внутреннюю отделку и благоустроили территорию.

Для групповых занятий были сделаны универсальные и специализированные учебные кабинеты и пространства. Кроме того, оборудовали уютную столовую, современную медиатеку и спортивный и гимнастический залы.

На пришкольной территории находится спортивное ядро, которое включает беговую дорожку, площадки для прыжков в длину, волейбола, баскетбола и мини-футбола.

В свое здание ученики 1–4-х классов вернутся уже 1 сентября.

"На время работ их распределяли в другие. Уверен, и детям, и учителям здесь будет интересно и комфортно заниматься", – подчеркнул Собянин.

Ранее заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что с 25 по 30 августа в обновленных школах Москвы впервые пройдут дни открытых дверей.

В этом году полностью реконструировали 51 учреждение. Со следующего года полный капремонт будут ежегодно проходить до 100 школ. Масштабная программа реновации позволит в ближайшее время привести в современный вид все здания, которые морально и физически устарели.

