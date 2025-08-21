21 августа, 16:06Мэр Москвы
Собянин объявил о завершении реконструкции образовательного центра "Протон"
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Завершена реконструкция корпуса образовательного центра "Протон", рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.
В трехэтажной школе на Филевском бульваре был обновлен фасад, специалисты заменили коммуникации, двери и окна, а также провели внутреннюю отделку и благоустроили территорию.
Для групповых занятий были сделаны универсальные и специализированные учебные кабинеты и пространства. Кроме того, оборудовали уютную столовую, современную медиатеку и спортивный и гимнастический залы.
На пришкольной территории находится спортивное ядро, которое включает беговую дорожку, площадки для прыжков в длину, волейбола, баскетбола и мини-футбола.
В свое здание ученики 1–4-х классов вернутся уже 1 сентября.
"На время работ их распределяли в другие. Уверен, и детям, и учителям здесь будет интересно и комфортно заниматься", – подчеркнул Собянин.
Ранее заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что с 25 по 30 августа в обновленных школах Москвы впервые пройдут дни открытых дверей.
В этом году полностью реконструировали 51 учреждение. Со следующего года полный капремонт будут ежегодно проходить до 100 школ. Масштабная программа реновации позволит в ближайшее время привести в современный вид все здания, которые морально и физически устарели.
