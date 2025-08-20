Собянин: столичные школьники взяли медали Международной географической олимпиады

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московские школьники завоевали медали на Международной юниорской географической олимпиаде в Сербии, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Золотая медаль была вручена Антону Сапогову, который учится в школе № 57, а бронзовая – Дамиру Бадретдинову из школы "Интеллектуал". Мэр поздравил молодых людей с этим достижением, отметив, что оба школьника показали "блестящие знания" на национальном уровне.

"Теперь покорена новая вершина. Желаю новых побед!" – добавил Собянин.

В составе российской команды на олимпиаду поехали 6 школьников, которые соревновались со сверстниками из 12 других стран. Все задания выполнялись ими на английском языке.

Мэр также напомнил, что в этом году московские школьники показали рекордные результаты в финале Всероссийской олимпиады школьников. В их активе – 332 диплома победителей и 1 531 – призеров. По географии столичные подростки получили 57 медалей.

Ранее мэр рассказывал, что трое из четырех участников сборной России показали лучший результат на Международной олимпиаде по информатике. Владислав Жиганов из школы-интерната имени А. Н. Колмогорова МГУ и Петр Лосев из школы № 57 завоевали золото, а Дарья Грекова из школы № 57 получила серебряную медаль.

В 2025 году состязание проходило в Боливии, где собрались школьники из более чем 80 стран. В течение двух туров им было необходимо решить и запрограммировать шесть алгоритмических задач. Российские школьники были отобраны через Всероссийскую олимпиаду и сборы. После они также прошли подготовку на базе МФТИ.