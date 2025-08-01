Собянин: 23 ученика столичных 5–7-х классов стали победителями "Большой перемены"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Международном детском центре "Артек" прошел финал Всероссийского конкурса "Большая перемена", 23 ученика столичных 5–7-х классов стали победителями, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в "Артеке" собрались 700 ребят со всей страны. Москву представлял 41 ученик, все они стали призерами.

Среди победителей – сестры Таисия и Мария Мельник из школы № 1528 имени Героя Советского Союза И. В. Панфилова. Каждая участвовала в своем направлении, в результате они стали лучшими в вызовах "Будь здоров!" и "Помни!".

Еще одной победительницей стала ученица школы № 1288 имени Героя Советского Союза Н. В. Троян Анна Чивикова. Собянин отметил, что она участвовала в конкурсе второй год и одержала победу в вызове "Познавай Россию!".

Кадет из школы № 2005 Демид Крылов занял первое место в вызове "Служи Отечеству!". Он занимается волонтерством и патронатной деятельностью, а также сбором гуманитарной помощи.

Мария Корнилова из школы № 2089 обошла всех в вызове "Познавай Россию". Мэр Москвы рассказал, что девочка увлекается историей и мечтает посетить все 13 городов-героев.

Приз конкурса – "Путешествие мечты": поездка на поезде по маршруту Москва – Владивосток с остановками в крупных городах. Наставники победителей получат денежные премии и возможность повысить квалификацию.

Собянин поздравил победителей и пожелал им еще больших достижений в будущем.

Ранее мэр Москвы рассказывал, что столичные школьники завоевали медали на Международной олимпиаде по биологии.

Лучший результат показала Вера Красноперова из школы № 57. Кроме того, Захар Дегтеренко из этого же учреждения получил серебряную медаль, а Алихан Жангазиев из школы Центра педагогического мастерства стал обладателем бронзовой медали.

Собянин поздравил их и отметил, что подростки соревновались с представителями почти 80 стран.

