Школьники из Москвы победили на Международной олимпиаде по лингвистике

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Школьники из Москвы завоевали четыре медали на Международной олимпиаде по лингвистике. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент образования и науки.

Олимпиада проходила с 21 по 26 июля в Тайвани. Россию на ней представили четыре ученика.

"Ребята выполняли задания в индивидуальном и командном турах. Сначала каждый из них решал по пять задач, а затем сборная выполняла одно, но более объемное лингвистическое задание", – рассказали в департаменте.

Золото по итогам олимпиады взяла Екатерина Чуркина из школы № 179. Серебро у Михаила Никитина и Дарьи Кукшиновой из школы Центра педагогического мастерства, а Елизавета Дятлова из школы "Летово" получила бронзу.

Ранее школьники уже становились дипломантами других профильных интеллектуальных соревнований. Кроме того, все ученики являются победителями Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по русскому языку, а Кукшинова также стала лучшей на ВсОШ по английскому.

"Олимпиадный лингвистический путь у меня начался в шестом классе, когда листала список перечневых олимпиад и смен в образовательном центре "Сириус", а потом решила написать и попытаться пройти отбор. И вот я здесь – на Международной лингвистической олимпиаде", – поделилась Чуркина.

В индивидуальном туре олимпиады ребята в течение шести часов решали задачи по теме числительных, морфологии и синтаксиса. В командном туре школьники должны были соотнести глагольные формы на редких языках и их переводы на язык страны, которую они представляют.

В прошлом году Международную олимпиаду по лингвистике провели в Бразилии.

Ранее выпускник столичной школы Центра педагогического мастерства Григорий Гречкин в составе российской сборной завоевал золото Международной олимпиады по физике. Соревнования состоялись в Париже. Олимпиада была разделена на два тура: теоретический и экспериментальный.

До этого школьники из Москвы стали победителями Российской робототехнической олимпиады, которая проводится больше двух десятилетий и считается одной из самых престижных по этому профилю.