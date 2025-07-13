Столичные школьники завоевали золото на Международной олимпиаде по химии в ОАЭ

Фото: телеграм-канал "МГУ имени М. В. Ломоносова"

Школьники из Москвы завоевали четыре золотых медали на Международной олимпиаде по химии, которая проходила в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщила пресс-служба МГУ имени Ломоносова.

Состав сборной России был определен после 2-недельных сборов, прошедших на химическом факультете университета. Золото на олимпиаде получили Федор Кузнецов, Константин Гунько, Владимир Елистратов и Виктор Демидов.

Между тем интерес столичных школьников к олимпиадным сменам вырос почти на 70%. По итогам прошедшего учебного года их посетили более 27 тысяч человек, рассказала ранее заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, на Всероссийской олимпиаде у московской сборной рекордное количество наград – 1 863 диплома победителей и призеров.