Столичные школьники выиграли медали на международной географической олимпиаде

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные школьники завоевали четыре золотые и две серебряные медали на первой Открытой международной географической олимпиаде. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент образования и науки.

За награды олимпиады боролись представители более 20 стран. Московские ученики принимали участие в состязании в составе российской сборной. Национальная команда до конца текущего года выступит еще на семи интеллектуальных соревнованиях.

"Высокие результаты ребят на международных олимпиадах свидетельствуют о комплексной системе подготовки талантливых детей, которую обеспечивает московское образование", – говорится в сообщении.

Столичные школьники стали призерами и победителями заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии. Награды вручили ученикам школы Центра педагогического мастерства Алексею Горлову, школы № 2054 Дине Ислямутдиновой и лицея "Вторая школа" имени В. Ф. Овчинникова Елизавете Киселевой.

Также медали завоевали обучающиеся гимназии № 1543 имени Ю. В. Завельского Тихон Пуляев, Университетской гимназии Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова Никита Русаков и школы № 1794 имени А. С. Чуфистова Кристиан Рымарчук. Все они прошли сборы российской команды. Задания олимпиады школьники выполняли на базе МГУ имени М. В. Ломоносова.

Для участников состязания были подготовлены два тура заданий и мультимедиатест. В рамках теоретического этапа обучающимся предстояло решить пять задач. В ходе практического этапа они собирали географические данные, анализируя карты, спутниковые снимки и другие источники. Мультимедиатест состоял из 40 вопросов, которые сопровождались графическими или информационными материалами. Условия заданий были представлены на английском языке.

Главной задачей Открытой международной географической олимпиады стала популяризация географии среди школьников и развитие у обучающихся аналитических и практических навыков. Для успешного прохождения испытаний участникам необходимо уметь работать с картами и данными дистанционного зондирования Земли. Также им необходимо уметь собирать и анализировать полученную информацию.

Ранее Игорь Устинов и Федор Кузнецов из школы № 1329, а также Владимир Елистратов и Виктор Демидов из школы Центра педагогического мастерства приняли участие в международной Менделеевской олимпиаде по химии в Бразилии и завоевали четыре золотые медали. При этом Елистратов удостоился премии имени академика В. В. Лунина. Ее получают абсолютный победитель и обладатели двух лучших результатов.