Московские старшеклассники стали призерами интеллектуального турнира

Фото: Асхат Бардынов

Шесть старшеклассников из Москвы и Подмосковья стали призерами десятого всероссийского интеллектуального турнира "Умножая таланты". Олимпиаду проводит компания "Газпром нефть" в рамках программы социальных инвестиций "Родные города".

В юбилейном турнире приняли участие более 3 тысяч учеников 8–11-х классов из восьми регионов России. Они решали задания по нефтехимии, математическому моделированию и цифровым технологиям в нефтегазовой сфере. Каждой группе достался конкретный кейс, например анализ влияния климатических изменений на нефтедобычу, защита нефтепроводов от коррозии, разработка VR-симулятора для обучения специалистов и другие.

"В командах с экспертами они разбирают актуальные проблемы и предлагают инновационные подходы к решению самых сложных отраслевых задач, для которых пока нет готовых ответов. Такой формат позволяет ребятам увидеть профессиональные возможности и понять, какие идеи можно трансформировать в конкретные кейсы. Турнир помогает школьникам поверить в собственные силы, получить поддержку, зарядиться вдохновением и сделать первый шаг к успеху в карьере", – рассказала директор программы социальных инвестиций "Родные города" Ярина Сугакова.

В столице финалистов определили эксперты Московского НПЗ. Москвичи стали победителями по направлениям "нефтехимия" и "математическое моделирование в нефтегазовой сфере". Выигравшие школьники получат до 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в ведущие российские вузы.

"Мне очень нравится концепция турнира, как выстроена работа с наставниками, нравятся практические задачи. Мой папа – нефтяник в третьем поколении, я сама безумно люблю химию. Вижу, как сейчас развивается нефтяная сфера в России, какое внимание уделяют молодым специалистам на ведущих предприятиях – в отрасль можно прийти и прекрасно работать", – заключила победитель всероссийского турнира "Умножая таланты" София Колошина.

Ранее сообщалось, что впервые в Москве прошла олимпиада по арабскому языку для 7–10-х классов. В олимпиаде были предусмотрены дистанционный и очный форматы. В первом туре ребятам предстояло выполнить задания по аудированию и чтению, а также лексико-грамматический тест. В финале им необходимо было рассказать о своих поездках в арабские страны.