Олимпиада по арабскому языку впервые прошла в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Олимпиада по арабскому языку для 7–10-х классов впервые прошла в Москве. Трое юных горожан смогли забрать дипломы победителей, еще трое завоевали статус призеров, сообщил департамент образования и науки, передает портал мэра и правительства столицы.

"За последние три года интерес столичных учеников к арабскому языку вырос более чем в три раза. Уже в следующем учебном году этот язык включат в программу Московской олимпиады школьников, а на базе Центра педагогического мастерства откроют бесплатные подготовительные курсы для сборной", – говорится в сообщении.

В олимпиаде были предусмотрены дистанционный и очный форматы. В первом туре ребятам предстояло выполнить задания по аудированию и чтению, а также лексико-грамматический тест. В финале им необходимо было рассказать о своих поездках в арабские страны.

Работы участников оценивали представители Марокко и Палестины, синхронные переводчики, преподаватели школ и вузов.

Москвичи могут изучать арабский язык в школах и тематических кружках. Они осваивают алфавит и произношение, узнают о географии, истории и культуре государств.

В школе № 1186 имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля проходит обучение арабской каллиграфии, в школе № 2042 имени Лазаревых учеников готовят в качестве будущих переводчиков, а школа № 1576 сотрудничает с Институтом стран Азии и Африки Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.

"Арабский язык широко распространен на Ближнем Востоке, в Северной Африке, а также в десятках стран за пределами этих регионов. Благодаря изучению языка можно узнать больше о возникновении алгебры, развитии медицины, картографии и многих других наук, познакомиться с выдающимися произведениями литературы, архитектуры и прикладных искусств", – указал директор школы № 1576 Александр Сурков.

Вместе с тем в Москве проводят тематические мероприятия, встречи с носителями языка, экскурсии в музеи и вузы. К ним относятся Фестиваль языков стран Европы и Азии, дни культуры стран Востока и встречи с экспертами-востоковедами.

Ранее Сергей Собянин поздравил москвичей с успехами на Всероссийской олимпиаде школьников. Подведены итоги по 12 предметам, включая информатику, физику, химию, обществознание, историю, астрономию, искусство (МХК), русский, испанский, немецкий, итальянский и китайский языки. Москвичи смогли получить 825 дипломов, из которых 156 победителей и 669 призеров.

