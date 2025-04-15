Собянин поздравил москвичей с успехами на Всероссийской олимпиаде школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичная сборная показала отличные результаты на Всероссийской олимпиаде школьников. С успехом их поздравил Сергей Собянин.

Подведены итоги по 12 предметам, включая информатику, физику, химию, обществознание, историю, астрономию, искусство (МХК), русский, испанский, немецкий, итальянский и китайский языки. Москвичи смогли получить 825 дипломов, из которых 156 победителей и 669 призеров, уточнил мэр города.

"Это на 213 наград больше, чем по этим предметам в прошлом году. Абсолютными победителями стали 14 москвичей. Лидерами сразу нескольких соревнований – 39 школьников. Поздравляю ребят с замечательными результатами! Желаю удачи и новых побед", – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

В текущем году в финале олимпиады принимают участие свыше 3 тысяч школьников Москвы. Это число также стало рекордным, так как в 2024 году в финале Всероссийской школьной олимпиады было на 1 тысячу меньше участников от столицы.

Всего состязания проводятся по 24 предметам и проходят в 14 субъектах страны и на федеральной территории "Сириус". Имена всех победителей станут известны 30 апреля.

Ранее московские школьники получили 10 золотых и 7 серебряных медалей на XVI Международном турнире по информатике IATI. Мероприятие проходит в Болгарии с 2009 года. В этот раз соревнования проходили с 9 по 13 апреля. За победу на международном турнире поборолись сборные 7 стран.