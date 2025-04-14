Пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал в МЭШ

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников начался в "Московской электронной школе" (МЭШ). Он будет проходить до 30 мая, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Столица традиционно становится лидером по числу победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. В этом году в заключительном этапе приняли участие рекордные три тысячи юных москвичей – на тысячу больше, чем в 2024-м. Результаты первых семи предметов уже известны", – подчеркнули в департаменте образования и науки Москвы.

В ведомстве уточнили, что столичная сборная забрала более 450 дипломов по информатике, химии, обществознанию, астрономии, искусству, испанскому и немецкому языкам.

Благодаря пригласительному этапу дети смогут попробовать себя в разных предметах, потренироваться в выполнении заданий и начать готовиться к следующему сезону соревнований. На решение задач отводится от 45 до 120 минут. Учеников с 3-го по 10-й класс приглашают проверить свои знания по математике и русскому языку, а с 6-го по 10-й класс – по физике, химии, экономике и искусству (мировой художественной культуре).

Регистрация начинается за 3–5 дней до тура в веб-версии электронного дневника в разделе "Олимпиады для учащихся". Результаты и правильные ответы появятся через неделю.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с нового учебного года в столице появятся учебные курсы по математике, науке и технологиям для учеников 1–6-х классов. Ученики будут выполнять творческие задания, которые помогут им развить логику, пространственное и аналитическое мышление.

Кроме того, в городе будут проводиться новые олимпиады, в том числе экспериментальные. Они направлены на раннее выявление талантов у детей и последующую индивидуальную поддержку. В апреле 2026 года состоится олимпиада "Готов к жизни в умном городе" для учеников 3–4-х классов.

