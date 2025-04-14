Столичные школьники завоевали 17 медалей на международном турнире по информатике

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские школьники завоевали 10 золотых и 7 серебряных медалей на XVI Международном турнире по информатике IATI, который проходил в Болгарии. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

Международный турнир International Advanced Tournament in Informatics – John Atanasoff проходит в Болгарии еще с 2009 года. В этот раз состязания состоялись с 9 по 13 апреля 2025 года. За победу в старшей и младшей категориях боролись сборные семи стран.

В старшей возрастной категории золотые медали получили Петр Лосев и Дарья Грекова из школы № 57, Сергей Муханов и Максим Кравченко из образовательного комплекса "Воробьевы горы" и Владислав Жиганов из Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) МГУ.

Обладателями серебряных медалей стали Марк Приводнов, Матвей Макаров и Александр Макнил из школы Центра педагогического мастерства (ЦПМ), Артемий Гриненко из образовательного комплекса "Воробьевы горы" и Лев Цыбань из СУНЦ МГУ.

Кроме того, среди юниоров золотые медали получили Максим Умнов из школы № 179, Антон Барисов из школы ЦПМ, Алексей Марченко из комплекса "Воробьевы горы", а также Михаил Обухов и Савва Дятлов из лицея "Вторая школа" имени Овчинникова. Серебряные награды получили Александр Пинский из лицея "Вторая школа" и Владислав Марченко из комплекса "Воробьевы горы".

Ранее в "Московской электронной школе" начался пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников. Он будет проходить до 30 мая. Благодаря пригласительному этапу ребята смогут попробовать себя в разных предметах, потренироваться в выполнении заданий и начать готовиться к следующему сезону соревнований.

