Собянин: начался отбор школьников и студентов колледжей в арктическую экспедицию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве стартовал отбор школьников и студентов колледжей для участия в Большой арктической экспедиции. Она запланирована на конец июля – начало августа и продлится около двух недель, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Возможность отправиться на крайнюю северную точку Евразии представится 14 школьникам из 9–11-х классов и студентам колледжей. Они побывают на мысе Челюскин.

Там ребятам предстоит благоустроить территорию мемориального кладбища летчиков и зимовщиков. Кроме того, участники экспедиции займутся научным волонтерством. Им предложат изучить арктические мхи и лишайники, флору и фауну моря Лаптевых.

В отряд смогут попасть те, кто успешно пройдет отбор. Первым испытанием станет Арктический диктант, в рамках которого участники должны будут ответить на 30 вопросов о Крайнем Севере. На втором этапе школьники и студенты примут участие в приключенческой игре "Герои Арктики", а затем проверят туристские и экспедиционные знания и навыки.

Финалом станут учебно-тренировочные сборы, которые пройдут на Большой Валдайской тропе. Это пеший маршрут, протяженность которого близка к 59 километрам.

Мэр уточнил, что в 2025 году Большую арктическую экспедицию планируется провести в пятый раз. Ее посвятят 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что столичные школьники смогут ежегодно ездить в экспедиции для изучения вулканов на разных континентах в рамках нового проекта "6 лет – 6 вулканов". Эта идея возникла на первой Московской молодежной антарктической экспедиции, во время которой 13 школьников и студентов колледжей посетили самый южный материк планеты.

