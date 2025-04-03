"Полярный диктант" пройдет в Москве 17 мая

Фото: Москва 24/Максим Денисов

В Москве 17 мая для школьников проведут "Полярный диктант", центральной площадкой станет "Парк Яуза". Об этом в ходе заседания организационного комитета сетевого образовательного краеведческого проекта "Юный полярник" сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

В сезоне 2024–2025 годов проект впервые реализуется на платформе Московской электронной школы.

"В рамках первого этапа проведено 8 лекций, также впервые по просьбе родителей в очном формате состоялся совместный этап для детей и их родных. Финалом проекта традиционно станет "Полярный диктант", который пройдет 17 мая", – рассказал Шапошников.

По его словам, призеры направятся в северные города России. В список поездок включены 8 локаций, в том числе горно-пешеходный поход в Хибины. Абсолютный победитель отправится в арктическую экспедицию на ледоколе "50 лет Победе".

Шапошников также выступил с предложением внести в "Полярный диктант" блок вопросов, связанных с темой Северного морского пути в период Великой Отечественной войны.

"У нас в Мосгордуме уже есть подобный опыт в рамках реализации патриотической программы "Памяти Московского народного ополчения", – напомнил он, добавив, что в число вопросов диктанта включена так называемая региональная часть, состоящая из вопросов о Московском народном ополчении.

Между тем всероссийская акция "Диктант Победы" состоится 25 апреля в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Акция инициирована Российским историческим обществом и Российским военно-историческим обществом. Диктант будет состоять из 25 вопросов.

В акции сможет принять участие любой человек, независимо от возраста и места проживания.