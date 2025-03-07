Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Всероссийская акция "Диктант Победы" пройдет 25 апреля в России и за ее пределами в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Акция инициирована Российским историческим обществом и Российским военно-историческим обществом.

Цель "Диктанта Победы" – сохранить память о героических поступках предков и передать молодому поколению представление о событиях тех лет. Кроме того, мероприятие способствует формированию у молодежи чувства патриотизма и любви к своей стране.

В акции сможет принять участие любой человек, независимо от возраста и места проживания. Для написания диктанта необходимо предварительно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

Участники напишут диктант, который состоит из 25 вопросов, связанных с историей Великой Отечественной войны. Площадками для этого станут школы, университеты, библиотеки, музеи и другие общественные места. Также диктант пройдет в онлайн-формате на сайте акции. Победителям, имена которых опубликуют на официальном сайте "Диктанта Победы", вручат призы и сертификаты.

Ранее в России стартовала акция "Ура Победе!", посвященная 80-летию Победы. В ее рамках каждый гражданин может получить доступ к цифровому контенту. Набрав по единому бесплатному номеру 1945, можно узнать о сводках Совинформбюро от 1945 года, диктором которых был Юрий Левитан.

Как рассказала руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ (НЦИП) Елена Малышева, в работе с исторической памятью не стоит забывать об ее "ретрансляции", которую можно реализовать при помощи современных технологий. Кроме того, она назвала акцию "Ура Победе!" хорошей и доброй традицией России.