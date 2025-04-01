Столичные школьники завоевали рекордные 453 диплома на Всероссийской олимпиаде

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Ученики столичных школ смогли установить новый рекорд на Всероссийской олимпиаде, забрав 453 диплома по информатике, химии, обществознанию, астрономии, искусству, испанскому и немецкому языкам. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Всероссийская олимпиада школьников – одно из важнейших интеллектуальных соревнований страны, и мы рады, что москвичи традиционно показывают здесь выдающиеся результаты. В этом году в финале участвует рекордное количество столичных учеников – более трех тысяч", – отметила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что московским школьникам удалось получить 81 диплом победителей и 372 – призеров. Такой результат превысил число полученных в прошлом году наград на 83 диплома. При этом около половины дипломов (110) были завоеваны по информатике.

Финальные этапы по первым семи предметам состоялись в Москве, Казани, Долгопрудном, Екатеринбурге, Новом Уренгое, Уфе и на территории "Сириус", где прошел финал олимпиады по информатике. В его рамках участники решали восемь задач по программированию. В прошлом году награды завоевали 20 юных москвичей, а призерами стали 79 человек. В этом году в финале горожане забрали на 11 дипломов больше.

На олимпиаде по химии в Новом Уренгое школьники показывали свои знания в теории и на практике. Ученики 10-х классов должны были определить содержание воды в соли хрома, а 11-классники – установить неизвестные органические вещества путем тонкослойной хроматографии. В данной дисциплине Москва забрала на 19 наград больше, чем в 2024-м.

В Подмосковье на олимпиаде по астрономии школьники определяли местонахождение объектов по звездам, решали задачи по космическим телам и рассматривали шумы и точность измерений.

Вместе с тем на олимпиаде по обществознанию, проведенной в Екатеринбурге, ребятам предоставили логистические, правовые и экономические задачи. Кроме того, им предстояло проанализировать произведение Бернарда де Мандевиля "Басня о пчелах". В Казани в рамках соревнований по искусству участникам поставили задачу по формированию путеводителей по городам воинской славы и разработке концепции оформления тематического транспорта.

На олимпиадах по испанскому и немецкому языкам школьникам необходимо было продемонстрировать свои глубокие страноведческие знания.

Ранее Сергей Собянин расширил круг соискателей грантов для талантливых обучающихся школ искусств и творческих колледжей. Участниками конкурса могут стать ученики городских школ и колледжей, а также воспитанники федеральных и частных столичных учебных заведений.

