Собянин поздравил школьников – победителей олимпиады по программированию

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московские школьники показали высокие результаты в финале Открытой олимпиады по программированию. Сергей Собянин поздравил победителей в своем телеграм-канале.

По итогам олимпиады ученики столичных школ получили 59 дипломов, причем 21 из них – первой степени, 18 – второй и 20 – третьей.

В этом году участие в олимпиаде приняли 484 школьника из России и Белоруссии. Среди них оказался 181 москвич. Для выхода в финал им нужно было решить сложные задачи, а также написать код на С++ и прочих языках программирования. Финал соревнований проводился в Москве, Липецке и образовательном центре "Сириус", однако некоторые из учеников участвовали в нем дистанционно.

Открытая олимпиада по программированию является одной из самых престижных в России, обратил внимание мэр. Ее победителям предоставляются льготы при поступлении в вузы, а по уровню задач соревнования сопоставимы с финалом Всероссийской олимпиады школьников по информатике.

При этом власти Москвы создают для одаренных в этой области ребят все условия. В настоящий период в городе работают инженерные и ИТ-классы, а также открыты кружки и образовательные программы по ИИ. Кроме того, в Центре педагогического мастерства специалисты занимаются подготовкой московской сборной для участия в крупнейших соревнованиях.

Ранее в образовательные учреждения столицы для инженерных и ИТ-классов было направлено свыше 5,2 тысячи единиц учебно-лабораторного оборудования. Школы получили станки с числовым программным управлением, робототехнические конструкторы и иное оборудование, используемое на предприятиях.