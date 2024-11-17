Собянин: московские школьники и студенты колледжей совершили почти 300 походов с лета

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичные школьники и студенты колледжей совершили почти 300 походов с лета, рассказал Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

"Больше 13 тысяч ребят поднимались на Казбек, горы Тянь-Шаня и Северной Осетии, переправлялись через горные реки на Алтае, преодолевали сложные маршруты на Камчатке. А из научных экспедиций участники возвращаются с наработками, которые открывают им двери в большую науку", – говорится в публикации мэра.

Так, например, воспитанники Московского дворца пионеров совершили поездку на побережье Черного моря, чтобы провести исследования по орнитологии, ботанике и микологии, напомнил Собянин. Ребята изучали природу в районе полуострова Абрау.



Кроме того, до конца года ребятам еще предстоит отправиться в экспедицию на Антарктиду. Там они должны будут собрать материал для дальнейшего анализа загрязнения льда и снега.

Собянин отметил, что ребята уже бывали в Большой арктической экспедиции. Тогда перед студентами стояла задача установить станцию на мысе Челюскин.

Школьники отправятся в Московскую молодежную антарктическую экспедицию в конце ноября. Она позволит ребятам посетить самый недоступный континент Земли. На протяжении недели они будут проводить исследования на станции "Прогресс".

Экспедиция пройдет при поддержке столичного департамента образования и науки и московского отделения "Движения первых".

