Собянин: 14 школьников и студентов колледжей отправились в экспедицию в Арктику

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Группа из 14 школьников и студентов колледжей отправились в Большую арктическую экспедицию. Сергей Собянин рассказал о программе их путешествия в своем официальном телеграм-канале.

Ребят сопровождает первопроходец и альпинист Матвей Шпаро, добавил мэр.

"Отряд "Первооткрыватели" совершит лыжный переход от острова Большой до мыса Челюскин по льду моря Лаптевых. А отряд "Московские профессионалы" – студенты московских колледжей – возведут мобильный арктический городок, используя профессиональные навыки", – говорится в его публикации.

Собянин уточнил, что студенты будут ответственны за приготовление еды и поддержание связи. По его словам, у них также будет возможность показать свои столярно-плотницкие и электромонтажные навыки.

Мэр рассказал, что желающие принять участие проходили тщательный отбор – их испытывали в близких к арктическим условиях. Все знакомы с правилами безопасности и экипировки, подчеркнул Собянин.

Экспедиции на Крайний Север с участием школьников начали проводить с 2009 года. Градоначальник обратил внимание, что интерес к этому путешествию ежегодно растет.

Осенью прошлого года в столице стартовал новый сезон образовательного краеведческого проекта "Юный полярник" 2023–2024.

Проект был запущен в 2021 году, чтобы популяризировать среди молодежи темы освоения Арктики, а также повышения интереса к "арктическим" профессиям. Главными призами остаются экскурсионные поездки по городам Русского Севера.

