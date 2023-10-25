Третий сезон проекта "Юный полярник" стартовал в Москве

Фото: пресс-служба Мосгордумы

Третий сезон образовательного краеведческого проекта "Юный полярник" стартовал в Москве. Торжественная церемония состоялась в Московском дворце пионеров, сообщили в пресс-службе Мосгордумы.

Напутствия участникам проекта 2023–2024 годов дали абсолютные победители первого и второго сезонов проекта – Егор Карпушин, Кирилл Степанов, Татьяна Краснова, Алистер Кучкаров – все они побывали на Северном полюсе в составе экспедиции на атомном ледоколе.

Как рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, проект "Юный полярник" был запущен в 2021 году, чтобы популяризировать среди молодежи темы освоения Арктики, а также повышения интереса к "арктическим" профессиям.

Также, по его словам, в первом сезоне участвовали чуть больше 250 школьников, во втором – свыше 2,5 тысячи. Шапошников уверен, что в новом сезоне будет еще больше участников.

Кроме того, председатель перечислил нововведения проекта. Так, теперь в конкурсе смогут участвовать ученики 5-х–10-х классов, расширен состав лекторов, увеличено количество площадок для занятий. Главными призами остаются экскурсионные поездки по городам Русского Севера.

Первый заместитель исполнительного директора "Русского географического общества" Илья Гуров сказал, что цель "Юного полярника" – развитие интереса московских школьников к изучению Арктической зоны РФ. В течение года для участников проекта проходят лекции в очно-заочном формате, занятия размещаются в "Московской электронной школе".

Он добавил, что в 2023 году второй сезон проекта завершился проведением "Полярного (Арктического) диктанта". Участники, показавшие лучшие результаты, получили памятные призы и отправились в экскурсионные туры по российским городам.

Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Мосгордуме. Абсолютные победители в составе IV научно-просветительской арктической экспедиции "Ледокол знаний – 2023" побывали на Северном полюсе.

Ранее сообщалось, что студенты музыкальных столичных вузов в рамках проекта "Лучший из лучших" отправятся на практику в школы искусств.

На протяжении всего учебного года практиканты изучат все аспекты профессии: смогут проводить занятия, а также создавать свои образовательные проекты и готовить детей к фестивалям и концертам. Студенты обучат учеников игре на фортепиано, виолончели, струнных и духовых инструментах, хоровому пению, музыкальному фольклору.

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