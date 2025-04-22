Фото: Сергей Шинов

В Москве прошел шестой образовательный турнир для студентов колледжей и вузов. 350 участников из 15 городов России и СНГ решали задачи по нефтепереработке, сообщает пресс-служба Московского НПЗ, который является организатором турнира.

Чемпионат проходил в несколько этапов в режиме онлайн. Участники турнира должны были предложить решение задач из реальной практики предприятия. В число заданий вошли темы развития перспективных цифровых продуктов, повышения эффективности и экологичности производства.

"Этот чемпионат – стартовая площадка для будущих инженеров, где амбиции студентов встречаются с поддержкой экспертов. Такие проекты формируют профессионалов будущего", – рассказала доктор химических наук, заместитель заведующего кафедрой Технологии переработки нефти РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина Елена Чернышова.

Оценивали работы сотрудники МНПЗ и преподаватели учебных заведений, а авторам лучших решений предложили оплачиваемую практику с дальнейшим трудоустройством.

"Кейс-чемпионат знакомит студентов с лучшими практиками, дает возможность пообщаться с инженерами предприятия, открывает возможности для профессионального роста и реализации потенциала", – в свою очередь, отметила заместитель генерального директора Московского НПЗ по персоналу Екатерина Косогорова.

По данным пресс-службы, по итогам прошедших турниров на предприятии работает больше 90 молодых специалистов.

Ранее сообщалось, что впервые в Москве прошла олимпиада по арабскому языку для 7–10-х классов. В олимпиаде были предусмотрены дистанционный и очный форматы. В первом туре ребятам предстояло выполнить задания по аудированию и чтению, а также лексико-грамматический тест. В финале им необходимо было рассказать о своих поездках в арабские страны.