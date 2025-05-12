Собянин: москвичи завоевали медали на международных олимпиадах по химии и физике

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москвичи приняли участие в международной Менделеевской олимпиаде по химии в Бразилии и завоевали четыре золотые медали. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Игорь Устинов и Федор Кузнецов из школы № 1329, а также Владимир Елистратов и Виктор Демидов из школы Центра педагогического мастерства привезли четыре золотые медали", – уточнил мэр Москвы.

При этом Елистратов удостоился премии имени академика В. В. Лунина. Ее получают абсолютный победитель и обладатели двух лучших результатов. Всего в состязаниях приняли участие ученики школ из 40 стран мира. От РФ в олимпиаде принимали участие 10 человек, включая четверых москвичей, которые вернулись с наградами.

"11 мая завершилась Азиатская физическая олимпиада в Саудовской Аравии. Россию на соревновании представили семь школьников, двое из них – из Москвы", – отметил Собянин.

В результате ученик 11-го класса из школы Центра педагогического мастерства Григорий Гречкин и 10-классник Иван Пругло из школы № 179 завоевали 2 награды – золото и серебро.

Мэр Москвы пожелал ученикам еще больше высоких достижений и новых открытий.



"Мы гордимся вами! Спасибо вашим учителям и наставникам", – добавил Собянин.

Ранее 6 старшеклассников из Москвы и Подмосковья стали призерами десятого всероссийского интеллектуального турнира "Умножая таланты". В юбилейном турнире приняли участие более 3 тысяч учеников 8–11-х классов из восьми регионов России. Они решали задания по нефтехимии, математическому моделированию и цифровым технологиям в нефтегазовой сфере.

