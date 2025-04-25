Собянин утвердил планы развития цифровой экосистемы образования на 2025 год

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В Москве утверждены планы развития цифровой экосистемы образования, написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Планируется расширить возможности сервиса "Цифровой учитель", который помогает устранять пробелы в знаниях учеников, развить сервисы для профориентации старшеклассников, интегрировать колледжи города в единую цифровую среду и продолжить внедрение "Московской электронной школы" в регионах России.

Мэр напомнил, что МЭШ занимает центральное место в цифровой экосистеме Москвы. Во время учебного года каждый день к ее сервисам обращаются в среднем 4,5 миллиона раз.



"Электронный дневник" – помогает узнать в режиме онлайн оценки, расписание, домашние задания;

"Электронный журнал" – для планирования уроков, контроля успеваемости педагогами;

"Библиотека "МЭШ" – 18 тысяч сценариев уроков, 12 тысяч видеоуроков, виртуальные лаборатории, тесты;

"Москвенок" – электронный пропуск, оплата питания, бесплатное посещение музеев для школьников;

"Портфолио учащегося" – достижения детей в учебе, спорте и творчестве;

рекомендательные сервисы – подбор кружков, секций, вузов и специальностей на основе увлечений ребенка;

"Цифровой учитель" по математике – персональные рекомендации на основе ИИ по восполнению пробелов в знаниях.

"Зрелость платформы "Московской электронной школы" и накопленный массив данных позволили перейти к следующему шагу – персонализированному подходу к образовательной траектории ученика", – отметил градоначальник.

По его словам, столичный опыт масштабируется в регионы страны. МЭШ уже пользуются свыше 4 миллионов жителей Московской, Калужской, Тюменской областей, Татарстана и Дагестана.

"А всего по стране – больше 7 миллионов учеников, родителей и педагогов", – заключил Собянин.

Ранее мэр рассказывал, что столичная сборная показала отличные результаты на Всероссийской олимпиаде школьников по 12 предметам, включая информатику, физику, химию, обществознание, историю, астрономию, искусство (МХК), русский, испанский, немецкий, итальянский и китайский языки.

Москвичи суммарно смогли получить 825 дипломов, из которых 156 победителей и 669 призеров.

