Программу повышения квалификации пройдут 96 преподавателей колледжей Москвы

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Программу повышения квалификации у ведущих ресторанных экспертов пройдут 96 преподавателей из 10 московских колледжей индустрии питания. Об этом сообщил департамент образования и науки, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Под руководством опытных наставников они на практике освоят современные стандарты гастрономии, сдадут экзамен и повысят квалификацию повара до 5-го разряда", – говорится в сообщении.

В программе повышения квалификации принимают участие преподаватели:



Первого московского образовательного комплекса. Московского колледжа управления гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно". Московского образовательного комплекса имени Виктора Талалихина. Московского образовательного комплекса "Запад". Образовательного комплекса "Юго-Запад". Колледжа сферы услуг № 10; Колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента № 23. Пищевого колледжа № 33. Политехнического колледжа № 50 имени дважды Героя Социалистического Труда Н. А. Злобина. Политехнического колледжа имени П. А. Овчинникова.

Педагогов разделили на 5 групп, в которых они 2 месяца будут проходить подготовку. Сначала их ждет "Школа шефов", а потом – кухни ресторанов "Кофемания". Педагоги Московского городского педагогического университета проведут тренинги, на которых расскажут о современных методиках и научат создавать сценарии занятий в "Московской электронной школе" (МЭШ).

Программа завершится в декабре 2025 года. Уточняется, что всего в учебном году стажировку пройдут свыше 2 500 преподавателей московских колледжей.

Ранее Владимир Путин подписал закон о поступлении в вуз из колледжей без единого государственного экзамена (ЕГЭ) только на схожую специальность.

Вуз раньше мог принимать выпускников колледжей на основании внутренних испытаний вне зависимости от их профиля. Закон устанавливает, что теперь абитуриенты со средним профессиональным образованием смогут попасть в вуз по итогам вступительных экзаменов только при совпадении направлений.

