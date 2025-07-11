Интерес столичных школьников к олимпиадным сменам вырос почти на 70%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Интерес московских школьников к олимпиадным сменам вырос почти на 70%. По итогам прошедшего учебного года их посетили свыше 27 тысяч учеников, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, школьники продолжают показывать свои выдающиеся результаты. В частности, на Всероссийской олимпиаде у сборной Москвы рекордное количество наград – 1 863 диплома победителей и призеров.

"Мы стараемся поддерживать ребят в их стремлении к победам в интеллектуальных состязаниях, поэтому создаем юным москвичам возможности готовиться к ним на базе Центра педагогического мастерства в любое время года", – сказала Ракова.

Текущим летом к программам присоединятся еще свыше 10 тысяч школьников, которые смогут не только совместить учебу и отдых, но и распланировать новый олимпиадный сезон.

Занятия доступны юным москвичам в трех форматах – выездные и городские смены, а также онлайн-лекторий. В рамках первого ученики готовятся к олимпиадам на загородных базах. В этом им помогают преподаватели вузов и школ, а также представители индустрии.

В прошлом месяце уже состоялись выезды сборных по математике, итальянскому языку, основам безопасности и защиты Родины, а в июле и августе москвичей ждут занятия по истории, химии, китайскому языку и другим предметам.

Ученики могут подготовится к олимпиадам в формате городских смен, посещая не только занятия, но и экскурсии, музеи и университеты.

Кроме того, для вышедших на международные соревнования школьников доступны специальные программы подготовки. Москвичи смогли завоевать 4 золотые и 2 серебряные медали в ходе Открытой международной олимпиады по географии. В текущем и следующем месяце школьников ждут выступления по химии, математике, физике, биологии и информатике.

В онлайн-режиме ученики могут посещать лекции и семинары, а также консультации от своих кураторов. Школьников пригласили зарегистрироваться на занятия резерва сборной команды Москвы по обществознанию и принять участие в учебно-тренировочных сборах сборной по экологии. Последние состоятся с 4 по 23 августа. Регистрация доступна до 25 июля.

Летняя выездная научная школа от проекта "В центре науки" с 10 по 17 августа проведет занятия по медицине, биохимии, физике, микробиологии и геонауке.

До этого стало известно, что ученики школы № 1329 и школы Центра педагогического мастерства завоевали 4 золотые медали в рамках международной Менделеевской олимпиады по химии в Бразилии. В ней от России принимали участие 10 человек, включая 4 москвичей.