Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российские юнармейцы заняли первое место в конкурсе по робототехнике в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства в республике.

XI Международный военно-патриотический сбор молодежи "Айбын" прошел в Актюбинской области на западе страны. Он был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию со дня рождения Героя СССР Алии Молдагуловой.

На протяжении недели порядка 800 участников из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Узбекистана состязались в интеллектуальных, творческих и военно-прикладных конкурсах. В качестве наблюдателей сбор посетила китайская делегация.

Кроме робототехники, россияне заняли призовые места и в других дисциплинах. Например, по стрельбе из пневматической винтовки, в разборке и сборке автомата Калашникова, интеллектуальной игре, военизированных кроссе и эстафете. Также один из юнармейцев занял второе место в личном зачете, рассказали в диппредставительстве.

Ранее московские школьники одержали победу в Российской робототехнической олимпиаде. Свыше 800 участников создавали роботов-транспортировщиков. Самые высокие результаты показали москвичи – награды получил 51 школьник. Сергей Собянин поздравил их с победой.