Собянин: москвичи стали победителями Российской робототехнической олимпиады

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Школьники из Москвы стали победителями Российской робототехнической олимпиады. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В соревнованиях участвовали более 800 человек от 6 до 22 лет.

Как отметил мэр столицы, олимпиада проводится больше двух десятилетий и считается одной из самых престижных по этому профилю. В этом году финал состоялся в Мурманске, в связи с этим задания посвятили Северному морскому пути.

"Участники олимпиады создавали роботов-транспортировщиков для промышленного рыболовства, работы в порту и спасательных операций в северных морях. В итоге наши команды показали самые высокие результаты – награды получил 51 школьник. Поздравляю ребят!" – написал Собянин.

По словам главы города, московские школьники регулярно занимают первые места в соревнованиях по робототехнике. К примеру, в финале Всероссийской олимпиады школьников столичная сборная получила 47 дипломов победителей и призеров.

Развивать таланты в области робототехники ребятам помогают инженерные и IT-классы, подчеркнул мэр.

"В распоряжении учеников – оборудование и IT-полигоны, чтобы конструировать роботов, программировать, работать с электроникой, изучать основы искусственного интеллекта", – заключил Собянин.

Ранее столичные школьники завоевали четыре золотые и две серебряные медали на первой Открытой международной географической олимпиаде. Московские ученики принимали участие в состязании в составе российской сборной. Всего за награды олимпиады боролись представители более 20 стран.

Для участников состязания были подготовлены два тура заданий и мультимедиатест. Условия заданий были представлены на английском языке.