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24 июля, 18:53

Мэр Москвы

Собянин сообщил о победе москвича на Международной олимпиаде по физике

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выпускник столичной школы Центра педагогического мастерства Григорий Гречкин в составе российской сборной завоевал золото Международной олимпиады по физике. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Соревнования состоялись в Париже. Олимпиада была разделена на два тура: теоретический, охватывающий ключевые разделы школьной физики, и экспериментальный, в рамках которого участники должны были выполнить лабораторные работы.

"Это не первая победа Григория. Он набрал максимальное количество баллов во Всероссийской олимпиаде школьников по физике, а также стал золотым призером на Азиатской физической олимпиаде", – рассказал мэр Москвы.

По его словам, подросток хочет заниматься наукой и работать в лаборатории. Для этого он планирует поступить в Физтех-школу физики и исследований имени Ландау при Московском физико-технической институте.

"Поздравляю с заслуженной победой и уверен, что с такими талантом, знаниями и упорством у него все получится!" – указал Собянин.

Он напомнил, что на базе Центра педагогического мастерства для поддержки школьников работает олимпиадная сборная, которая проводит лекции и практикумы, а перед важными соревнованиями организовывает интенсивные сборы.

Мэр столицы добавил, что для успешного выступления на олимпиадах по естественным наукам важно хорошо знать математику, а начать ее изучать можно с 7-го класса в рамках проектов "Московские математические классы" и "Математическая вертикаль".

Ранее школьники из Москвы стали победителями Российской робототехнической олимпиады, которая проводится больше двух десятилетий и считается одной из самых престижных по этому профилю. По словам Собянина, московские школьники регулярно занимают первые места в соревнованиях по робототехнике. Например, в финале Всероссийской олимпиады школьников столичная сборная получила 47 дипломов победителей и призеров.

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